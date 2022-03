Sebaoui ook tijdens interlandbreak niet beschikbaar: opgetrommeld voor beloften Marokko

Het is maar de vraag of Ilias Sebaoui speelklaar geraakt voor het duel van aanstaande zondag tegen STVV. De smaakmaker van Beerschot kreeg tegen AA Gent een stevige tik op het bovenbeen van Julien De Sart, waardoor het een race tegen de klok dreigt te worden.

Wat zeker is, is dat Greg Vanderidt tijdens de komende interlandbreak geen beroep zal kunnen doen op Ilias Sebaoui (20). Gazet van Antwerpen laat weten dat Sebaoui opgeroepen is voor een trainingskamp met de beloften van Marokko, dat in Rabat zal plaatsvinden.

Sebaoui bezit zowel de Belgische als Marokkaanse nationaliteit. De offensieve middenvelder ontpopte zich de voorbije weken als hét lichtpunt bij het gedegradeerde Beerschot. In negen competitiewedstrijden trof Sebaoui drie keer raak.