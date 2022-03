AA Gent met de rug tegen de muur tegen PAOK: "Ik kijk naar hem voor een individuele flits"

Vanavond speelt AA Gent de terugmatch van de achtste finales in de Conference League tegen PAOK Saloniki.

De troepen van trainer Hein Vanhaezebrouck moeten de 1-0-achterstand uit de heenwedstrijd zien uit te wissen. “Het was niet het AA Gent van in de competitie, met zijn zwierige spel. Dat was het grote verschil”, zegt Tom Boudeweel op Sporza. “Achteraan heeft Gent wel weinig weggegeven. Die missie was wel geslaagd. PAOK had heel weinig kansen, dat doelpunt kwam uit de lucht gevallen.”

Maar vanavond moet het veel beter. “Gent zal in aanval meer moeten brengen dan vorige week. Het had toen amper kansen en liep met te weinig mensen voorin. Ik verwacht dat dat in Gent wel anders zal zijn. Thuis zal AA Gent het spel moeten maken, maar PAOK blijft een vervelende tegenstander. Het kan goed verdedigen en het geeft heel weinig weg."

“Het zal van een individuele flits moeten komen en dan kijk ik naar Tissoudali. Hij wordt de sleutelfiguur. Hopelijk heeft hij nog de vorm van voor zijn blessure. En Vadis zal ook beter moeten zijn dan vorige week. Een beetje creativiteit kan nooit kwaad.”