🎥 Kopenhagen-fans dagen met vuurwerk op om PSV-spelers uit slaap te houden maar... maken zich belachelijk

De supporters staken vuurwerk af voor het Radisson Hotel in de stad, maar daar zat de selectie van de Eindhovenaren helemaal niet. Rond 1u30 werd er een heuse show opgevoerd voor de deur van het hotel, maar ze stonden voor de verkeerde Radisson. Op dat moment lagen de spelers van PSV een tweetal kilometer verderop rustig te slapen. De heenmatch tussen de twee ploegen eindigde vorige week op 4-4.

Some supporters of FC København wanted to disturb PSV’s players and staff during the night.😴



Unfortunately they didn’t find the right hotel.😂#UECL #fcklive #PSV pic.twitter.com/HgNUM7fEnP