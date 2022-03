Duchâtelet komt met héél opvallende bekentenis: "Voorbije weken meermaals contact om Standard te kopen"

Standard heeft met 777 Partners een nieuwe eigenaar. Maar voor hetzelfde geld stond er een oude bekende aan het Luikse roer. Al heeft Roland Duchâtelet zelf de boot afgehouden.

U leest het goed: Roland Duchâtelet. De excentrieke zakenman was tussen 2011 en 2015 eigenaar en voorzitter van Standard. De Antwerpenaar werd uiteindelijk gedwongen om de club te verkopen na aanhoudend protest van de Luikse achterban.

“Er is de voorbije weken meermaals contact met mij opgenomen om Standard te kopen of mee te stappen in zo’n verhaal”, verrast Duchâtelet in La Capitale. Door wie? Dat is vertrouwelijk, maar niet onlogisch. Laten we zeggen dat verschillende mensen met mij in zee wilden gaan.”

Voor Duchâtelet zelf was een terug naar de Vurige Stede echter geen optie. “Het voetbalhoofdstuk is voor mij afgesloten. Zeker nu het verhaal rond matchfixing nog niet is opgelost is het voor mij geen optie om terug te keren in het wereldje.”