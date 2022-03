Morgen verrassende verdediger bij Rode Duivels? Martinez zette Union-revelatie in preselectie

Eigenlijk is het wel eens tof dat Roberto Martinez morgen een selectie bekendmaakt met enkel spelers met minder dan vijftig caps. Mogelijk roept hij dus ook eens vers bloed op. Voor Union-verdediger Siebe Van der Heyden is het zenuwachtig afwachten.

Union heeft de beste verdediging van het land met slechts 25 doelpunten tegen. Dat is Roberto Martinez ook niet ontgaan en hij zette de enige Belgische verdediger uit de driemansdefensie van de Brusselaars in zijn preselectie.

Martinez zit niet te dik in verdedigers, want Vanheusden is geblesseerd. Vertonghen, Alderweireld en Meunier komen niet in aanmerking. En ook Castagne is geblesseerd. Van der Heyden zou zijn sterk seizoen zo wel eens beloond kunnen zien.