Undav blijft ook zonder spitsbroeder Vanzeir scoren: "Hem meer nodig dan je zou denken"

Deniz Undav heeft cijfers om u tegen te zeggen neergezet. 24 goals en 9 assists in 30 wedstrijden.

De Duitser met Turkse roots heeft een transfer naar Brighton al op zak, maar dat weerhoudt hem niet om het volle pond te blijven geven bij Union.

“Aangezien Frey in de Antwerpse derby twee keer scoorde, verloor ik de gouden symbolen achteraan op mijn shirt. Het motiveerde mij om zelf weer te scoren en gelukkig maakte ik er drie tegen Leuven”, stelt Undav bij Het Nieuwsblad.

De spits die een patent lijkt te hebben op wereldgoals ziet Union telkens weer opveren. “Onze grote sterkte is dan ook onze mentaliteit. We geven nooit op. Ook al komen we vroeg op achterstand, we blijven vechten voor elkaar om alsnog een overwinning uit de brand te slepen.”

Met een zege tegen KV Oostende vanavond is de ploeg al zeker van Europees voetbal omdat het dan de reguliere competitie als leider afsluit. “Of de topploegen nerveus worden? Dat weet ik niet. Maar we verdienen in elk geval meer respect. In het begin dachten velen dat wat we presteerden puur geluk was. Maar dat is onze motivatie: we proberen te bewijzen dat dat niet het geval is.”

Zijn spitsbroeder Dante Vanzeir is er door zijn schorsing nog altijd niet bij. “Met of zonder Dante: we blijven een sterke ploeg. Maar dat geldt ook omgekeerd: ook als ik er niet bij ben, blijft Union een goed team. Maar toch heb ik Dante meer nodig dan je zou denken, dat zeg ik hem zelf ook.”