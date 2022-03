Clublegende wil samen met supporters deel van Chelsea kopen

Chelsea is nog steeds niet verkocht. Daar zal snel verandering in komen en ook clubicoon John Terry wil zich in de debatten moeien. Samen met een groep supporters probeert hij een deel van de club te kopen. Het 'True Blues Consortium' wil de geschiedenis en het erfgoed van de club bewaren.

💙💙 pic.twitter.com/WfJe1j1mi0 — John Terry (@JohnTerry26) March 19, 2022 “Chelsea is 22 jaar lang zo’n belangrijk deel van mijn leven geweest”, schrijft Terry via sociale media. “Ik wil dat de geschiedenis en het erfgoed van de club worden beschermd terwijl we een nieuw tijdperk ingaan met gelijkgestemde mensen die dezelfde langetermijnvisie hebben om de beste voetbalclub ter wereld op te bouwen. Ik heb het True Blues Consortium ontmoet en gesproken. Ik weet dat ze het begrijpen.” Fans zouden zich voor een bedrag vanaf honderd pond, bijna 120 euro, kunnen aansluiten bij het initiatief. Ook voormalig Chelsea-speelster Claire Rafferty, ondernemers en fans hebben zich aangesloten bij de groep, die tien procent van de aandelen wil bemachtigen. Intussen zijn er ook nog drie potentiële kopers: de Amerikaanse familie Ricketts, de Britse projectontwikkelaar Nick Candy en het koppel Martin Broughton en Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie World Athletics.