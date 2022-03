🎥 De owngoal van het weekend komt op naam van Mathieu Dossevi, ex-Standard

Mathieu Dossevi (ex-Standard) komt momenteel uit voor de Franse tweedeklasser Amiens. Hij mag zich tot pechvogel van het weekend kronen.

Afgelopen zaterdag stond hij nog maar voor de vierde keer dit seizoen tussen de lijnen. Een succes werd het niet.

In de absolute slotfase speelde Mathieu Dossevi de bal met de borst terug naar de doelman. Die reageerde echter te laat en liet de bal in het doel rollen. Zo gaf Amiens nog twee punten weg in de 92ste minuut.