Algemeen directeur Sven Jaecques ziet geen graten in komst Marc Overmars: "Zeer grote stap in vooruitgang club"

Een bommetje van formaat op de Bosuil. Marc Overmars werd maandagmiddag officieel voorgesteld als de nieuwe technisch directeur van Antwerp. Algemeen directeur Sven Jaecques ziet dit als een mijlpaal in de opmars van de club.

Het was Sven Jaecques die de persmeute welkom heette. De algemeen directeur opende met wat iedereen dacht. "Het staat nooit stil op Antwerp... Maar vandaag zetten we een grote stap in de vooruitgang van de club. Na een lange zoektocht kunnen we vandaag met veel trots onze nieuwe directeur voetbalzaken, Marc Overmars, voorstellen."

"Na het vertrek van Luciano D'Onofrio was het de ambitie om iemand met ervaring, liefst internationale ervaring te halen. We zijn hier niet over een nacht ijs gegaan. We zijn ervan overtuigd dat Marc iemand is die bij deze club past. Hij wil meegaan in ons ambitieus project."

"Niet doorgesproken met vrouwelijke werknemers"

Op sportief vlak is dit een ongekende voltreffer voor Antwerp. Al is er veel te doen rond de persoon Marc Overmars, nadat hij onlangs opzijgeschoven werd bij Ajax na het sturen van grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's. "Kijk, we hebben daarover lang gesproken met elkaar. We hebben daarbij ook goed geluisterd naar het verhaal van Marc. We hebben uitgelegd waarvoor deze club staat en ik kan garanderen dat de match er is. Als club willen wij ook mensen nieuwe kansen geven. Of we zijn komst met vrouwelijke werknemers hebben gesproken? Nee, toch niet", besluit Sven Jaecques.