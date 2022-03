Ally Samatta kijkt naar zijn toekomst bij Antwerp: "Het gaat snel, serieus"

Spannende dagen op de Bosuil. Antwerp is derde in de stand, met amper een puntje voorsprong op AA Gent en RSC Anderlecht.

Ally Samatta voelt wel wat druk bij The Great Old, maar er wordt heel rustig mee omgegaan. “Die druk is er altijd bij een topclub als Antwerp”, zegt Samatta aan Het Nieuwsblad na de overwinning tegen Zulte Waregem.

“Je hebt de druk zelfs een beetje nodig om je nog beter te kunnen concentreren op je doelen. Weet je, de coach is een kalme gast. Jij zegt dat hij onder druk staat, maar eigenlijk merken wij daar niets van als speler. Hij doet zijn best en is a great guy.”

De derde plaats doet hopen op meer de komende weken. “De top vier bereiken is nu ons eerste doel. Eens we play-offs spelen, kan alles. De titel? Ik zeg toch: alles kan. Ik geloof er nog steeds in.”

Samatta wordt momenteel gehuurd van Fenerbahce, maar in de deal zit wel een aankoopoptie. Het is echter niet duidelijk of The Great Old die wel zal lichten.

“Ik was zelfs vergeten dat ik gehuurd word. Het gaat snel, serieus. Je weet nooit wat er gebeurt in de toekomst. Ik doe gewoon mijn job. Ik concentreerde mij tot hiertoe niet op mijn toekomst. Of ik wil blijven? Dat kan ik nog niet zeggen.”