De Ketelaere wil zich tonen: "Ik hoop op een basisplaats ja"

Charles De Ketelaere is onze grote hoop voor de toekomst. De aanvaller van Club Brugge heeft op vaderlandse bodem al heel wat mooie dingen laten zien en wordt ook steeds efficiënter. Dat wil hij nu ook aan de bondscoach laten zien.

De Ketelaere mag gerust zijn. Bondscoach Martinez was sowieso al van plan om hem te zetten. "Een hele portie kwaliteit is er deze keer toch niet bij. De kans is iets groter en ik hoop op een basisplaats", knikte hij. "De reden dat ik geselecteerd ben is toch omdat ik het goed doe bij mijn club. Voor mij is het altijd een eer om voor mijn land te mogen spelen. Of ik mezelf nog tussen beloften en A-ploeg zie? Ik moest de vorige keer toch ook al niet meer terug, dus ik zie mezelf niet echt meer als beloftenspeler."

"Dit is het moment om me te laten zien. Zo zie ik elk trainingskamp. Het WK in Qatar is nog veraf, maar ook dichtbij. Ik ga gewoon mijn best doen. In welke positie? Mijn positie bij Club is wel in de spits, maar hier kan ik ook in de pocket spelen. Zo heb ik hier het meest gespeeld."