De federatie van Antwerpse supportersclubs (FASC) ziet geen graten in de aanstelling van Marc Overmars: "Voor ons telt enkel het sportieve"

De meningen over het aanstellen van Marc Overmars bij Antwerp zijn heel uiteenlopend. De Federatie van Antwerp supportersclubs ziet geen graten in de aanstelling van de voormalige technisch directeur van Ajax.

De FASC heeft geen problemen met de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur. Overmars werd vorige maand bij het Nederlandse Ajax ontslagen na beschulidigingen van grensoverschrijdend gedrag. "Voor ons telt enkel het sportieve", zegt Dominik Van Landeghem van de overkoepelende supportersvereniging FASC aan VRT.

"Wij kunnen alleen maar zeggen dat dit een goede zet is van onze club", zegt Dominik Van Landeghem. "Marc Overmars is iemand met heel veel verstand van voetbal, en als zo iemand de overstap maakt naar Antwerp, kunnen wij alleen maar blij zijn. Wij kennen er het fijne niet van, maar ik denk dat de feiten waarvan Overmars beschuldigd wordt zich in zijn privésfeer bevinden. Op dit moment hebben wij daar geen mening over. Ik denk ook niet dat dat aan ons is. Wij kijken enkel naar het sportieve, en als de club vertrouwen in hem heeft, denk ik dat wij daar als supportersfederatie mee achter moeten staan."