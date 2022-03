Top&Flop Gent, Charleroi en Club Brugge vs Genk, Kortrijk - Standard en Utkus

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP C'est Buffalo AA Gent heeft nu al 7 keer op rij gewonnen en staat daardoor plots in de top-4. Wie dat een paar maanden geleden had durven voorspellen ... Als de Gentenaars ook de komende wedstrijden winnen, dan kunnen ze in de Champions' play-off nog wel wat laten zien, daar zijn we van overtuigd. Charleroi Voor play-off 2 is Charleroi een van de teams om in de gaten te houden. Tegen Cercle Brugge pakten ze uit met een ware demonstratie. Dat ex-Buffalo Vakoun Bayo plots wél twee keer weet te scoren en een assist weet af te leveren? Wie dat een paar maanden geleden had durven voorspellen ... Club Brugge Ook Club Brugge blijft ondertussen de overwinningen opstapelen. Zelfs met de voet een beetje van het gaspedaal blijven ze indruk maken, nu ook tegen Genk. De kloof met leider Union is nog amper vijf punten. Als de punten door twee worden gedeeld, heeft blauw-zwart opnieuw alles in handen. FLOP Kortrijk - Standard Kortrijk - Standard Standard heeft er opnieuw drie punten bij, met dank aan een geniale ingeving van Selim Amallah. Het kon niet verbloemen dat de Rouches diep zitten. Ook op bezoek bij een al even dramatisch in vorm zijnd Kortrijk werd het een trieste wedstrijd, waarin weinig positiefs te melden was. KRC Genk KRC Genk wilde zichzelf eens belonen, maar ook in Brugge lukte dat ondanks een resem kansen toch ook weer niet. En zo blijft het toch wat wachten tot ze bij de Limburgers eens de knop helemaal weten om te draaien. Tot op heden is het echt te weinig allemaal. Utkus De domste stoot van het weekend was misschien wel de manier waarop Utkus een rode kaart pakte voor Cercle Brugge in Charleroi. De Vereniging had het al moeilijk, maar toen het met tien verder moest was de wedstrijd wel helemaal over en sluiten.