Hoe ver wil je gaan als club om te groeien? De solo slim van Paul Gheysens

Antwerp stelde maandagmiddag Marc Overmars voor als de nieuwe directeur voetbalzaken. Hoogst opmerkelijk, want nog geen twee maanden geleden viel het godenkind van Ajax van zijn wolk. Na jarenlang grensoverschrijdend gedrag op de club werd Overmars de laan uitgestuurd.

Noch Sven Jaecques, noch Marc Overmars hadden het tijdens de voorstelling over de manier waarop het voor de Nederlander misgelopen is bij Ajax. Geen spijtbetuiging, geen excuses aan de slachtoffers. Enkel een ik-zal-het-nooit-meer-doentje. Gratuit én vooral een gemiste kans.

“Antwerp is een club die mensen nieuwe kansen wil geven”, aldus Jaecques. Iets wat we alleen maar kunnen toejuichen, al getuigt de komst van Overmars vooral van een ongzien opportunisme bij de Great Old. Het was overigens opmerkelijk dat Sven Jaecques de honneurs kwam waarnemen en niet Paul Gheysens himself. Het was nochtans de voorzitter van Antwerp die in dit dossier solo slim heeft gespeeld. Een gesprek tussen Overmars en coach Priske? Niet nodig. Even poolshoogte nemen bij de vrouwelijke werknemers in het bedrijf? Nee, toch.

Er is maar een club, maar één man in ons land die het zou aandurven om Marc Overmars aan te stellen. Gheysens houdt zich al jarenlang staande in de harde zakenwereld. Hij is iemand die over lijken gaat om zijn doel te bereiken. En dat doel is van Antwerp een absolute topclub in België maken. Met een moreel kompas win je immers geen prijzen, moet Gheysens gedacht hebben.

Dat Overmars vanuit puur sportief oogpunt wellicht de beste transfer in jaren is en zal zijn, hoeft geen betoog. In normale omstandigheden zou Overmars het telefoontje van Gheysens nog niet eens opnemen. De Nederlander oogstte de voorbije jaren terecht lof voor de manier waarop hij Ajax uitgebouwd heeft tot een club die op de deur van de Europese top klopt. Overmars deed iedereen in de ArenA kirren van plezier: de fans, de spelers én de schatbewaarder. Iedereen, behalve dan de tientallen vrouwelijke collega’s...