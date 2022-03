Marc Overmars begint aan nieuw hoofdstuk bij de Great Old: "Ik droom van Champions League-voetbal met Antwerp"

Never a dull moment bij Antwerp. Maandagmiddag verraste de Great Old door Marc Overmars aan te stellen als directeur voetbalzaken.

De 48-jarige Nederlander stapte omstreeks 13u de goed gevulde perszaal binnen. "Ik ben blij dat ik hier ben. De familie Gheysens heeft me de voorbije weken overtuigd van hun project. Antwerp is een club van het volk en van de supporters, dat vind ik mooi. De ambities zijn hier enorm. Het wordt mijn taak om gezamelijk naar iets toe te werken, en dat vind ik het mooiste wat er is. Eigenlijk zijn we heel snel tot een akkoord gekomen, ondanks de interesse van andere clubs. Ik zie enorm veel groeipotentie in deze club. Dit is een nieuw hoofdstuk, waar ik goed aan wil beginnen", aldus Marc Overmars.

De Nederlander repte met geen woord over zijn afscheid bij Ajax, waar hij na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's aan de kant werd geschoven. Uiteraard werd dit onderwerp aangesneden door een van de journalisten. "Die bladzijde wil ik achter me laten en dat wil ik hier doen. Uiteraard was het een heel spijtig afscheid van Ajax, maar ik wil verder en positief starten. Of ik getwijfeld heb om zo snel terug te beginnen? Kijk, ik ben 48 jaar, ik wil gewoon weer aan het werk. Ik heb zin in dat avontuur en daarom begin ik zo snel mogelijk."

Al zal het wennen worden voor Marc Overmars. Hoe ambitieus Antwerp ook mag zijn, sportief gezien is dit voor de Nederlander hoe dan ook enkele stapjes terug. "Ik voel me nergens te groot voor. Nogmaals, de groeipotentie is enorm. Natuurlijk heb ik al in de Champions League gewerkt, maar daar wil ik ook weer naar toe. Dat is de droom en ambitie: met Antwerp de Champions League ingaan."