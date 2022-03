Simon Mignolet is voor de tweede maal vader geworden

Goed nieuws ten huize Mignolet want de doelman van Club Brugge is voor de tweede maal vader geworden.

Dit kondigde de Rode Duivel zelf aan op Twitter. Vandaag, op de eerste dag van de lente, is Vin Mignolet geboren. Een prachtig moment in het leven van de Brugse doelman.

Vin is het tweede zoontje van Simon Mignolet en zijn vrouw Jasmien Claes. Hun zoon Lex is geboren in oktober 2019.