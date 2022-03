Opsteker van formaat: Romelu Lukaku verkozen tot speler van het jaar in Italië

Romelu Lukaku, die het dit seizoen moeilijk heeft bij Chelsea, werd maandagavond in de bloemetjes gezet. Big Rom werd door AIC, de Italiaanse organisatie van profvoetballers, uitgeroepen tot Speler van het Seizoen 2020-2021 in Italië.

Romelu Lukaku had met 24 goals en tien assists een groot aandeel in de landstitel van Internazionale. "Het is een grote eer. Ik wil alle stemmers bedanken, maar vooral ook mijn teamgenoten. We hebben samen gewonnen! In de Serie A voetballen was een kinderdroom. Deze prijs is een vertrouwensboost voor de toekomst", klonk het onder meer in een reactie.

Het waren spelers en coaches uit de Serie A die mochten stemmen, net als Roberto Mancini en voormalige bondscoaches.