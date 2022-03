Problemen bij Oranje: Louis van Gaal test positief op corona

Maandag gaf hij nog een persconferentie en leidde hij de training, maar ondertussen werd duidelijk dat Louis van Gaal positief testte op het coronavirus.

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal heeft vanmorgen een positieve coronatest afgelegd en moet in quarantaine.

"Bondscoach Louis van Gaal heeft vanochtend positief getest op corona. Dat betekent dat hij de komende dagen in Woudschoten in isolatie gaat. De overige leden van de technische staf - Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek - nemen tot zijn terugkeer de taken over", laat de Nederlandse federatie op zijn website weten.

Nederland speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken. Drie dagen later is Duitsland de tweede tegenstander voor een oefenwedstrijd.

Niet de ideale voorbereiding die Van Gaal zelf voor ogen had, maar gelukkig gaat het om twee oefenwedstrijden. Oranje trekt net als de Rode Duivels al zeker naar het WK in Qatar.