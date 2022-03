Martinez heeft een nieuwe assistent, die vorige maand nog bij... Ierland werkte: "Dit kon ik niet laten liggen, zo'n goeie ploeg"

Roberto Martinez moest een nieuwe assistent hebben na het vertrek van Shaun Maloney naar Hibernian. Enter Anthony Barry, assistent van Thomas Tuchel bij Chelsea en nu dus ook bij de Rode Duivels. De man heeft de naam een specialist van de stilstaande fases te zijn.

Een maand geleden was Barry wel nog assistent bij... Ierland, zaterdag de tegenstander van de Belgen. "Dat had ik niet direct verwacht", lachte Barry. "Het is wel grappig. Ik had nooit gedacht Ierland te verlaten, maar toen de vraag kwam, was het voor mij een no-brainer. Ik had al eens met hem gesproken toen ik nog bij Wigan werkte en daarna zijn we contact blijven houden. Toen hij me vroeg om te helpen, was het direct in kannen en kruiken. Het aanbod om met zo een coach en met zo een goeie ploeg te werken, kon ik niet laten leggen. Zeker niet met het wereldkampioenschap dat eraan komt.”

Mogelijk zien we de komende maanden wel wat verandering door de hand van Barry. In Engeland heeft hij de naam een specialist der stilstaande fases te zijn. "(lacht) Ik wil mezelf geen specialist noemen, maar het is wel iets waar ik me mee bezig zal houden. Ik heb al een paar ideeën om verbetering aan te brengen. Stilstaande fases worden ook steeds belangrijker in het internationale voetbal, zeker op grote toernooien."