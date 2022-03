Duidelijke afspraken in contract Overmars: nieuwe misstap of nieuwe onthullingen kosten hem zijn job

Paul Gheysens werd de voorbije dagen voorgesteld als een opportunist na het binnenhalen van Marc Overmars. Maar de grote baas van Antwerp heeft zich wel degelijk verdiept in het dossier van zijn nieuwe technische directeur bij Ajax. En er zijn voorwaarden aan zijn contract.

Zo staan er clausules in zijn contract dat als er nieuwe onthullingen gedaan worden in de zaak rond zijn grensoverschrijdend gedrag bij Ajax, dat hij ontslagen kan worden. Als er zich nieuwe feiten voordoen bij Antwerp wordt hij ontslagen, plus moet hij de club enorme vergoedingen betalen. Gheysens heeft zich dus goed ingedekt.

Daarmee denkt Gheysens ook dat de vrouwelijke werknemers bij The Great Old gerust kunnen zijn dat het zich niet opnieuw zal voordoen. In het urenlange persoonlijk gesprek dat Gheysens en zijn zoon hadden met Overmars toonde hij ook spijt en excuseerde zich voor het gebeurde. Of dat de onrust zal verminderen, valt nog af te wachten wel.