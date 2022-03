Niet Gheysens, niet Jaecques,... 'Deze man gooide het idee op tafel om Overmars naar Antwerp te halen'

Marc Overmars is de nieuwe sportief directeur van Antwerp FC. Er is veel te doen over het feit dat de Nederlander aan de slag gaat bij het stamnummer één. Maar des te opvallender is het wie Paul Gheysens op het idee heeft gebracht.

Amper twee weken na zijn ontslag bij AFC Ajax zat Marc Overmars namelijk al samen met Antwerp FC. Sven Jaecques trad de voorbije maanden op als sportief directeur, maar op lange termijn viel dat niet te combineren met zijn taak als algemeen manager van de Great Old. Het Laatste Nieuws weet dat Omar Souidi de naam van Overmars op tafel heeft gegooid. De strafpleiter is al sinds jaar en dag fan van Antwerp én treedt sinds kort op als juridisch adviseur van Paul Gheysens en dus ook op de Bosuil. We zijn alvast benieuwd of hij ook zijn gelijk zal krijgen.