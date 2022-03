Pierre Dwomoh uitgevallen bij Antwerp en de U19 van België

Slecht nieuws voor Antwerp en de Belgische U19 want Pierre Dwomoh moet afhaken.

Er is al een tijdje geen spoor meer in het basiselftal bij Antwerp van Pierre Dwomoh. De jonge beloftevolle middenvelder liet voor de winterstop geregeld knappe zaken zien, maar kan zich sindsdien niet meer in de ploeg knokken.

Hij werd wel opgeroepen voor de Belgische U19 die onder leiding staan van Wesley Sonck. De Gazet van Antwerpen weet dat Dwomoh forfait heeft moeten geven voor de nationale ploeg. Hij keerde ziek terug naar huis. Pech voor de middenvelder die zo geen kans krijgt om wedstrijdritme op te doen. Het is niet bekend hoelang hij afwezig zal zijn.