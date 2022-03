Antwerp komt met een persbericht na de commotie door het aanstellen van Marc Overmars

De aanstelling van Marc Overmars heeft voor de nodige commotie gezorgd de afgelopen dagen. Zo veel zelfs dat er al ettelijke sponsors hebben afgehaakt. Antwerp komt nu zelf met een persbericht naar buiten waar ze mea culpa slaan over de slechte communicatie.

Antwerp laat weten dat ze de nodige stappen hebben ondernomen om het welzijn van hun medewerkers te beschermen. Tegelijkertijd heeft Antwerp zich ook contractueel en juridisch ingedekt mochten er terug gelijkaardige feiten voorvallen.

Naar aanleiding van de komst van Marc Overmars naar RAFC rezen er bij heel wat mensen vragen. Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd om dat eerder deze week glashelder toe te lichten. De kritiek daarop is terecht. Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Voor de duidelijkheid:

Het welzijn van al onze medewerkers staat centraal in onze werking. We hebben dan ook sinds jaren een unaniem gedragen gedragscode waarin heel nadrukkelijk is beschreven dat er in onze club geen plaats is voor ongepaste opmerkingen of gedrag, van welke aard ook. Samen met de raad van bestuur werken we verder aan een uitgebreid welzijns- en integriteitsbeleid voor de club.



We hebben met Marc Overmars wel degelijk diepgaande gesprekken gevoerd over zijn periode bij Ajax en de zaken die daar gebeurd zijn. Het spreekt voor zich dat we duidelijk hebben gemaakt dat we in onze club een nultolerantie voeren en wat de gevolgen zijn als dat niet gerespecteerd wordt.



We hebben met Marc Overmars ook ondubbelzinnige contractuele afspraken hierover gemaakt.



Met al onze medewerkers werd ondertussen uitvoerig overlegd. Ze kregen hierbij de kans om de nodige vragen te stellen. . Zij hebben het volste vertrouwen dat ze ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op een positieve en veilige werkomgeving.

Wij zijn van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Marc Overmars zal zijn verleden met zich mee blijven dragen en zal moeten bewijzen dat hij daaruit heeft geleerd. Net zoals hij zich op sportief vlak zal moeten bewijzen.