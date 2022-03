Christian Eriksen zaterdag weer international: "Anders, maar ik bekijk het positief"

Christian Eriksen is terug van weggeweest na zijn hartproblemen van afgelopen zomer. Nu komt hij ook bij de nationale ploeg weer aan de aftrap.

Denemarken speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Nederland. Christian Eriksen is opnieuw van de partij bij de Denen. “Het idee dat ik weer kan voetballen en het shirt van het nationale team aantrek is speciaal. Ik kijk er naar uit om de fans te zien”, vertelt Eriksen bij DR. “Het wordt bijzonder, zowel voor de fans als voor mijn ploegmakkers.”

De hartstilstand van vorig jaar op het EK wil Eriksen achter zich laten. “Zodra de wedstrijd begonnen zal zijn is het weer normaal. Ik denk niet dat er iets bijzonders kan gebeuren. We hadden er met mijn familie gesprekken over en de tijd heeft de wonden genezen.”

Eriksen wil laten zien dat hij nog steeds dezelfde speler is. “Dat heb ik bij Brentford al gedaan en wil ik nu ook tonen aan de nationale ploeg. Het is anders dan vroeger weer, maar ik bekijk het hele avontuur positief.”