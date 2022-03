📷 KAA Gent geeft 'nieuwe Foket of Samoise' een eerste profcontract

AA Gent bouwt aan de toekomst en geeft na Viktor Nói Vidarsson en Hugo Lamock nog een speler zijn eerste profcontract.

Senne De Rauw heeft zijn eerste profcontract bij de Buffalo’s getekend, zo laat de club op zijn website weten.

“Senne kwam in 2020 over van Beerschot. Hij speelt doorgaans als linksachter. Senne komt uit voor onze U16 en maakt ook deel uit van de Belgische nationale ploeg. Als type speler kan je hem het beste vergelijken met Thomas Foket en Matisse Samoise”, klinkt het.

“Hij beschikt over een groot volume en loopvermogen. Naast zijn doorzettingsvermogen heeft Senne een goede voorzet in de voeten. Zijn detente en kopspel heeft hij alvast mee. Kenmerkend aan zijn spel is het aflopen van de hele flank.”

Senne De Rauw is linksachter en werd op 19 januari 2006 geboren. Hij speelt sinds 2020, toen bij de U15, voor AA Gent.