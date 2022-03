Karl Vannieuwkerke richt zich heel scherp tot Paul Gheysens over Marc Overmars

Karl Vannieuwkerke kruipt in zijn pen nu Paul Gheysens bij RAFC Marc Overmars binnenhaalde.

Karl Vannieuwkerke laat zich bij de Krant van West-Vlaanderen uit over de keuze van The Great Old om Marc Overmars als technisch directeur bij de club te halen.

“Van voetbal zelf weet je niet zo veel, maar dat besef je ook, beste Paul. Daarom wil je je laten omringen door mensen die er wel veel van afweten. Een slimme beslissing”, schrijft Vannieuwkerke.

“Marc Overmars past in die categorie, maar het is een foute keuze tegen het licht van de tijdsgeest en de onafhankelijkheidsstrijd die vrouwen voeren. Zonder catharsis wordt hij opnieuw in de wereld die hem onlangs heeft uitgespuwd opgenomen. Nog voor het stof is gaan liggen. Ik ben ook voorstander van tweede kansen, maar niet op deze manier.”

Vannieuwkerke vraagt dan ook dat Gheysens zal ingrijpen. “Eigenlijk is er in dit verhaal maar één juiste beslissing, Paul. Op je stappen terugkeren. Zeggen dat je een inschattingsfout maakte en Overmars opnieuw de laan uitsturen.”

Al weet Vannieuwkerke ook dat het niet zal gebeuren. “Het zou je ineens geliefd maken, maar dat ga je niet doen. Je wil stamnummer 1 geven wat het toekomt: glorie en prijzen. Ook al had je liever Anderlecht gekocht, Royal Antwerp Football Club is nu je kind en dat zal je laten groeien tot wat je in gedachten hebt. Een club die elk jaar meestrijdt voor de mooiste trofeeën. Overmars zal je daarbij helpen, maar de sympathie van het publiek zal je op een andere manier moeten veroveren.”