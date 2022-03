Anderlecht houdt basisspeler thuis van interlands, maar hoopt hem klaar te krijgen voor Charleroi

Anderlecht heeft Majeed Ashimeru niet laten afreizen naar Ghana. De middenvelder liep een verstuikte enkel op in de match tegen AA Gent, maar ze willen hem wel klaar krijgen voor de match tegen Charleroi van volgende week.

Er zijn heel wat Ghanese spelers geblesseerd en in Ghana vroeg men zich af of die wel echt geblesseerd waren. Bij Ashimeru kregen ze de bevestiging van de medische staf van Anderlecht dat hij wel degelijk niet kan spelen.

Ze willen hem wel klaar krijgen voor Charleroi, want hij is een belangrijke schakel geworden in het elftal van Vincent Kompany. Ashimeru staat ook op één kaart van schorsing, maar die kaarten vallen weg bij het begin van de play-offs.