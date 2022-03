Royal Antwerp FC verliest nu ook tweede sponsor door komst Marc Overmars

Het mag duidelijk zijn dat niet iedereen achter de komst van Marc Overmars als technisch directeur bij The Great Old staat.

Vanmorgen werd al duidelijk dat Select Group na dit seizoen zijn overeenkomst met Royal Antwerp FC stopzet. Dat doet nu ook havenbedrijf Descroes.

“We hebben deze ochtend aan Antwerp laten weten dat we het contract stopzetten”, vertelt mede-eigenaar Maxim Van Hoorebeeck. “We hebben de voorbije jaren werk gemaakt van professionalisering, waarden en normen en meer vrouwen op de werkvloer. Wij willen een duidelijk signaal geven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur.”

“We hebben op dit moment nog een overeenkomst van twee jaar met de club. Maar zelfs al leggen zij een boete op voor het verbreken van ons contract, dan nog houden wij het been stijf. Het is jammer dat het aanstelling van Overmars niet eerst besproken is met de sponsors. Ook commercieel vind ik het een slechte keuze.”