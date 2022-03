Simon Mignolet weet dat het nu zijn kans is om caps te verzamelen: "Met een doelman als Thibaut Courtois voor mij ben ik blij met mijn 31 caps"

Het was vandaag de beurt aan Simon Mignolet om de pers te woord te staan in Tubeke. Hij sprak over zijn plek achter Thibaut Courtois en de geboorte van zijn tweede zoon.

Simon Mignolet heeft 31 caps, maar is ondertussen wel al 118 selecties achter zijn naam staan. Normaal is Thibaut Courtois de eerste keuze, maar nu gaat Mignolet volop zijn kans krijgen. "Ik heb met deze generatie alles meegemaakt en met een doelman als Thibaut Courtois voor mij ben ik blij met mijn 31 caps. Hopelijk mogen er daar nog een paar bijkomen", vertelt Mignolet. Mignolet werd deze week voor de tweede maal vader. Zijn selectie voor de Rode Duivels was hij niet van plan om te laten schieten al had zijn vrouw hem wel graag thuis gezien. "Moeder en zoon stellen het goed, ik ben een fiere vader", glundert hij. "De mama had mij op dit moment natuurlijk liever thuis gehad, maar er is nog tijd om dat goed te maken. Ik sta altijd klaar om de Rode Duivels te helpen, dus ik heb er niet aan gedacht om deze wedstrijden over te slaan."





