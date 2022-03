Belgische topscout beschrijft samenwerking met Overmars: "Beste technisch directeur die ik meemaakte"

Los van het gebeurde, moet men natuurlijk ook kijken naar de kwaliteiten van de man die Antwerp heeft binnengehaald om hun sportief project helemaal op de rails te krijgen. De éminence grise onder de scouts, Urbain Haesaert, heeft alvast geen slecht woord over hem te zeggen.

Haesaert werkte jaren voor Anderlecht, maar nog meer voor Ajax. Hij haalde er de grootste Belgische talenten naartoe zoals Vertonghen, Alderweireld, Dembélé,... Hij werkte er ook samen met Overmars. "Een formidabele technisch directeur", aldus Haesaert in HLN. ''Misschien niet de man van de wereld en al zeker geen tafelspringer. Wel een verstandige man die afgaat op iemands kwaliteiten. Heel bekwaam, veel inzicht in het voetbal."

"Ik kan alleen maar positief zijn over onze samenwerking. Marc is inderdaad een man van weinig woorden. Maar hij bekijkt alles heel nuchter, trekt uit alles zijn lessen. Hij is de beste technisch directeur die ik in mijn hele carrière heb meegemaakt. Hij liet zijn scouts vrij en vooral: hij bekijkt veel wedstrijden en hij blijft onafhankelijk. Marc laat zich niet inpalmen door makelaars of entourage van spelers."