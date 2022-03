Egypte wint zuinig van Senegal, debuterende Odoi blijft steken op gelijkspel tegen Nigeria

Met Egypte-Senegal en Ghana-Nigeria stonden vrijdagavond twee krakers op het programma in de heenwedstrijden van de barrages voor het WK in Qatar.

Egypte-Senegal: 1-0

In de heruitgave van de finale van de Africa Cup kwam Egypte na vier minuten op voorsprong. Het schot van Mo Salah spatte uiteen op de dwarsligger, maar de bal ging via het been van Senegal-verdediger Ciss alsnog over de doellijn. Voor het overige waren kansen erg schaars in een duel op het scherpst van de snee. In de slotfase was de ingevallen Marmoush nog erg dicht bij de 2-0.

LE CSC DE SALIOU CISS pic.twitter.com/LUc9xgsoSn — Le Football en VOD LXIII (@LeLxiii_) March 25, 2022

Ghana-Nigeria: 0-0

Bij Ghana mocht Denis Odoi opdraven als rechtsachter, meteen het debuut voor de Leuvenaar bij The Black Stars. Na 55 minuten stapte Odoi te snel uit, maar Moses Simon (ex-AA Gent) strafte het slippertje niet af. In het laatste kwart van de wedstrijd ging Ghana gretig op zoek naar de openingstreffer. Een kwartier voor affluiten legde de ref de bal op de stip voor Nigeria, maar na het bekijken van de beelden keerde hij op zijn stappen terug. Gescoord werd er niet meer, Odoi maakte de negentig minuten rond.

Overige uitslagen:

DR Congo-Marokko: 1-1

Mali-Tunesië: 0-1

Kameroen-Algerije: 0-1

De terugwedstrijden worden komende dinsdag (29 maart) afgewerkt.