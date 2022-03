Hugo Broos wil met Zuid-Afrika tegen Rode Duivels spelen: "Op termijn een uitdaging"

Interlandbreak en dan is het ook een ideaal moment om de Belgische bondscoaches bij andere landen aan het woord te laten.

Hugo Broos bijvoorbeeld, de bondscoach van Zuid-Afrika die een contract tekende voor maar liefst vijf jaar. Al is dat natuurlijk ook niet alles.

“Dat is een eeuwigheid, maar dat moet genuanceerd worden. In die verbintenis staat een clausule dat mijn situatie in 2023 wordt geëvalueerd. Halen we de Afrika Cup of niet?”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Sowieso is het de laatste opdracht van Broos. “Ziet één van beide partijen een verdere samenwerking dan niet meer zitten, kunnen zowel ik als de bond het akkoord probleemloos opzeggen zonder vergoedingen. Nu focus ik natuurlijk nog op een groot toernooi, maar na Zuid-Afrika ga ik met pensioen. Zeker weten.”

Een duel tegen de Rode Duivels, daar kijkt hij ook nog naar uit. “Als dat mogelijk is: graag. Het niveau zal nu ook te hoog gegrepen zijn, maar op langere termijn vormen we hopelijk wel een uitdaging voor de Rode Duivels.”