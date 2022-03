Seizoen Hazard voorbij? "Ik weet niet of Eden in juni speelklaar zal zijn"

Zaterdag nemen de Rode Duivels het in een vriendschappelijk duel op tegen Ierland. Hoewel hij niet geselecteerd is, was Eden Hazard alomtegenwoordig op de persconferentie.

Vrijdag geraakte immers bekend dat Eden Hazard, die helemaal op het achterplan is beland bij Real Madrid, opnieuw onder het mes moet. Er zal een plaatje verwijderd worden uit het kuitbeen.

Op de persconferentie van de Rode Duivels ging bondscoach Roberto Martinez dieper in op de situatie van de 31-jarige winger. "Het is geen nieuwe blessure, maar de ingreep gebeurt nu om een bestaand probleem op te lossen. De meer traditionele methoden sloegen niet aan, waardoor er nu gekozen is om het op een andere manier te proberen. Hij zal een tijdlang out zijn."

"Of Eden in juni zeker terug zal zijn voor de Nations League? Dat weet ik niet. Maar laat me duidelijk stellen dat ik nog steeds heel veel vertrouwen heb in Eden. Als hij fit is, kan hij van onschatbare waarde zijn voor ons", besluit de bondscoach.