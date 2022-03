🎥 Spanje gaat net niet met de billen bloot: Albanië moet zich in 90e minuut gewonnen geven

Naast België zijn er nog heel wat landen die van deze interlandbreak gebruik maken om oefenwedstrijden te spelen.

Geen grote affiche voor Spanje. De troepen van bondscoach Luis Enrique gaven Albanië partij in het stadion van RCD Espanyol. Spanje was als 7e op de FIFA-ranking torenhoog favoriet tegen het nummer 65.

Zeker omdat Spanje met Pedri, Gavi en Ferran Torres die Barça-spelers in de rangen heeft die in bloedvorm zitten op dit moment.

Maar op het veld was het voor Spanje lastig om afstand te nemen van Albanië. Pas een kwartier voor tijd kwam Spanje op voorsprong via Ferran Torres. Opdracht volbracht? Nee, want 5 minuten voor tijd scoorde Myrto Uzuni de gelijkmaker.

In de 90e minuut zorgde Leipzig-speler Dani Olmo dan toch voor de verlossing met een prachtige krul, tot grote euforie van Luis Enrique.