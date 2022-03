Advocaat Omar Souidi schrijft vlammende brief naar Filip Joos na opiniestuk Overmars én haalt ook Nainggolan aan

De aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp heeft de zielen weten te beroeren, zoveel is duidelijk. Ook de advocaat Omar Souidi in de zaak heeft nu van zich laten horen. In de pers én met een vinnige open brief.

Souidi heeft een open brief geschreven aan Filip Joos, naar aanleiding van een opiniestuk van die journalist en commentator.

"We leven in tijden waarin iedereen zich als kenner profileert in zaken waarin ze zelfs nog niet over het volledige dossier beschikken of kennis hebben kunnen nemen van het volledige verhaal."

Nainggolan en Overmars

De advocaat haalt daarna de zaak Nainggolan aan, die te snel had gereden in Antwerpen enkele dagen na zijn aanstelling bij The Great Old. En nu ook de zaak Overmars.

"Context en dossierkennis zijn belangrijk om een oordeel te kunnen vormen of een opiniestuk te kunnen schrijven. Tot op het WK in Qatar?"