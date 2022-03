Analist vindt het goede zaak om Lang te laten vertrekken bij Club Brugge: "20 miljoen? Dan doe ik er strik rond en breng hem persoonlijk weg"

Noa Lang verloor bij Club Brugge zijn basisplaats. Ondertussen schermt de Nederlandse international met heel wat buitenlandse interesse. Vooral AC Milan wil ver gaan voor Lang.

In Gazet van Antwerpen buigt Aad De Mos zich over de situatie van zijn landgenoot. Volgens De Mos was het een goeie zet van Schreuder om Lang op de bank te zetten.

"Schreuder is een echte vakman, die goeie beslissingen neemt. Ik had Noa Lang al veel eerder op de bank gezet. Onder Clement heeft dat lang genoeg geduurd. Het zou me overigens echt verbazen als Louis Van Gaal hem meeneemt naar het WK in Qatar. Een topcoach slikt die maniertjes niet."

Over zijn kwaliteiten als voetballer valt niet te twisten. AC Milan, koploper in de Serie A, wil komende zomer diep in de buidel tasten om Lang naar San Siro te halen. Aad De Mos is alvast duidelijk: "Als AC Milan 20 miljoen euro wil betalen voor Lang, dan doe ik er een strik rond en breng hem persoonlijk weg."