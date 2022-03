Scheldtirade komt Eupen-aanvoerder duur te staan: seizoen voorbij

Slecht nieuws voor Eupen-aanvoerder Jordi Amat. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft de twee speeldagen schorsing behouden. Na het beroep van Eupen werd de 2.500 euro boete wel kwijtgescholden.

Jordi Amat kreeg tegen KV Mechelen twee keer geel. De 30-jarige Spanjaard gooide bij het verlaten van het veld enkele verwensingen naar het hoofd van ref Jasper Vergoote. Ook tijdens de rust ging de ervaren Amat nog verhaal halen bij de scheidsrechter, die alles noteerde in het verslag.

Op deze manier mist Jordi Amat de twee laatste wedstrijden van de reguliere competitie, tegen KRC Genk en KV Oostende. De Spanjaard zal hopen niet meer in actie te moeten komen dit seizoen, want dat zou betekenen dat Eupen zeker is van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Op dit moment telt Eupen vijf punten meer dan Seraing, het nummer zeventien.