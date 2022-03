La Gazzetta dello Sport kondigt strijd aan: 'Niet alleen Inter, maar ook Manchester United richt pijlen op Anderlecht-winger'

Er komt beweging in het rumoer rond Sergio Gomez. De Spanjaard is één van de revelaties van de Jupiler Pro League. En dat zorgt voor de nodige interesse.

La Gazzetta dello Sport kwam eerder al met het nieuws op de proppen dat FC Internazionale Sergio Gomez van dichtbij aan het volgen is. De Italiaanse landskampioen ziet in de winger van RSC Anderlecht een vervanger voor Ivan Perisic.

Maar dat is niet alles. Ook Manchester United bereidt een eerste aftastende bod op Gomez. Anderlecht betaalde zo’n twee miljoen euro aan Borussia Dortmund voor de Spanjaard. In Brussel wrijft de secretaris zich alvast in de handen.