Vandenhaute en Mannaert halen topkandidaat voor CEO-positie van de Pro League bij... N-VA

De Algemene Vergadering van de Pro League komt vandaag samen. Daar wordt ook gediscusieerd over wie de nieuwe CEO van de Pro League moet worden na het vertrek van Pierre François. De topkandidaat is nu ook bekend: Lorin Parys, politicus bij N-VA.

Nadat Pierre François zelf opstapte, namen Vincent Mannaert (Club Brugge) en Wouter Vandenhaute (Anderlecht) zijn taken waar. Maar ze kregen ook de opdracht een opvolger te zoeken en de topkandidaat die uit de bus is gevallen, is dus Lorin Parys, weet Het Nieuwsblad.

De Algemene Vergadering moet daarover stemmen vandaag. Het ligt natuurlijk allemaal ook communautair gevoelig. Blijkbaar staan er nog andere kandidaten op het lijstje. Er moet vandaag veel beslist worden, want ook de competitieformat voor de volgende seizoenen staat op het programma.