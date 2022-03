Italië-killer wil ook de scalp van Portugal: "Match met Zulte Waregem was tot vorige week de belangrijkste"

Aleksandar Trajkovski, ex-speler van Zulte Waregem en KV Mechelen, knalde Noord-Macedonië vorige week voorbij Italië in de WK-play-offs.

In de 92ste minuut zorgde Trajkovski ervoor dat Noord-Macedonië en niet Italië tegen Portugal nog een ticket voor het WK in Qatar kan binnenhalen.

“Toen ik de bal kreeg, had ik eigenlijk geen idee waar de goal was of waar de doelman stond”, zegt Trajkovski aan Het Nieuwsblad. “Maar ik besloot gewoon te trappen met alle kracht die nog in mij zat.”

Het WK is nu wel heel dichtbij voor Noord-Macedonië. “Zelfs het truitje van Cristiano Ronaldo kan mij niets schelen. Ik zou veel liever naar het WK gaan. Nooit eerder stond Noord-Macedonië zo dicht bij een WK. We zijn er amper 90 of 120 minuten van verwijderd.”

Tot vorige week speelde hij zijn belangrijkste match ooit in ons land. “Die titelmatch met Zulte Waregem tegen Anderlecht in 2013 was tot vorige week nog de belangrijkste wedstrijd uit mijn leven. Dat was er ook één op leven en dood, maar deze finale tegen Portugal staat uiteraard nog een trapje hoger.”