Louis Van Gaal raadt Erik ten Hag af naar Manchester United te trekken

Erik ten Hag ligt in pole position om trainer te worden bij Man United, maar volgens de Nederlandse bondscoach doet hij dat beter niet.

Van Ajax de overstap maken naar Manchester United. Het klinkt alsof je van de ene droom naar de andere gaat. Al is Old Trafford voor velen al een moeilijke klip geweest.

De Nederlandse bondscoach Louis Van Gaal heeft veel contact met Ten Hag. “Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is. En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United”, zei Van Gaal op zijn persconferentie.

Toch raadt hij Ten Hag af naar United te trekken. “Maar Manchester United is een commerciële club. Dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kunt beter gaan naar een voetbalclub. Ik ga niet zijn carrière begeleiden. Dan belt hij me zelf op, want we hebben wel eens gesprekken met elkaar. Maar hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club."