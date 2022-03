Online racisme blijft niet ongestraft in het Verenigd Koninkrijk

Een 19-jarige man werd veroordeeld door de rechtbank van Worcester voor inbreuken op de racisme en discriminatie wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. Dit naar aanleiding van de racistische commentaren die hij had geplaatst op sociale media ten aanzien van Marcus Rashford na de penaltymisser in de finale van Euro2020.

Zijn commentaren werden door het gerecht bestempelt als een "hate crime". Hiervoor moet hij zes weken effectief in de gevangenis. Het gerecht hoopt dat hiermee een signaal is gegeven dat online racisme niet onbestraft blijft.

A 19-year-old man has been sentenced to six weeks in jail for racially abusing Marcus Rashford on Twitter after the Euro 2020 final. pic.twitter.com/XbAaZvteLU