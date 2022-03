Roberto Martinez maakt zich géén zorgen over aanvoerder: "Moet er net voor zorgen om nog jaren probleemloos te voetballen"

Eden Hazard ging gisteren onder het mes om een plaatje in de enkel te verwijderen. De Rode Duivel ligt dus even in de lappenmand, maar Roberto Martinez maakt zich geen zorgen.

“We moeten de operatie in de context bekijken”, aldus Roberto Martinez bij VTM Nieuws. “Het was altijd een mogelijkheid dat de ingreep zou moeten plaatsvinden. Het gaat niet om een nieuwe blessure.” Aanvankelijk zou het plaatje in de enkel niet verwijderd worden, maar Eden Hazard heeft het vooral mentaal lastig met de kwestie. Zijn blessuregolf begon namelijk na die ingreep? Toeval bestaat niet, maar zo denkt Hazard wel. Martinez heeft dan ook geen schrik dat de nieuwe inactiviteit van Hazard voor problemen zal worden. “Het is een logische ingreep die er net voor moet zorgen dat Eden de komende jaren probleemloos kan voetballen. De operatie hoeft dus niet iets negatiefs te zijn."