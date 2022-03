De grootverdieners in Europa: Bayern boven in Duitsland, KDB op twee in Premier League, Real-bankzitters al zittend rijk

Iedereen stelt zich wel eens de vraag hoeveel een topspeler verdient. Het Spaanse Marca zocht het voor ons uit. Wij maakten voor de vijf grootste competities een top vijf van de grootverdieners.

Hoeveel verdient een Neymar bij Paris Saint-Germain? Hoeveel ontvangt Cristiano Ronaldo jaarlijks in Engeland? En wat met onze Belgen? Marca heeft cijfers vrijgegeven van hoeveel voetballers jaarlijks verdienen in de Europese topcompetities. Hieronder volgt een top vijf uit de vijf grootste voetbalcompetities.

Ligue 1:

Verrassend of niet, heel de top 10 in de Franse ligue 1 is gevuld met Paris Saint-Germain spelers. Aan top staat Neymar met jaarlijks 48.996.000 euro bruto. Na belastingen komt dit uit op ongeveer 30.000.000 euro netto per jaar. Gevolgd op de Braziliaan is Lionel Messi 40.500.000 euro. Op plaats drie staat Kyllian Mbappé 26.400.000 euro. De top vijf wordt nog aangevuld door Marquinhos en Marco Verratti beiden 14.400.000 euro bruto.

Klassement top 5 Ligue 1 (bruto per jaar):

1. Neymar (PSG) 48.996.000 euro

2. Lionel Messi (PSG) 40.500.000 euro

3. Kyllian Mbappé (PSG) 26.400.000 euro

4. Marquinhos (PSG) 14.400.000 euro

5. Marco Verratti (PSG) 14.400.000 euro

LaLiga:

De grootste verdiener in Spanje is Gareth Bale met 34.000.000 euro bruto per jaar. Eerste achtervolgers zijn Antoine Griezmann en Eden Hazard met 30.000.000 euro jaarlijks. Karim Benzema met 24.000.000 euro en Sergio Busquets met 23.000.000 euro vervolledigen de top vijf. Opmerkelijk: afhankelijk van waar de voetballer woont, betaalt hij meer of minder belastingen. Een speler van Madrid betaalt 45,5% aan belastingen terwijl een speler uit Barcelona de helft moet afdragen.



Klassement top 5 LaLiga (bruto per jaar):

1. Gareth Bale (Real Madrid) 34.000.000 euro

2. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 30.000.000 euro

3. Eden Hazard (Real Madrid) 30.000.000 euro

4. Karim Benzema (Real Madrid) 24.000.000 euro

5. Sergio Busquets (FC Barcelona) 23.000.000 euro



Premier League:

In Engeland staat Kevin De Bruyne met jaarlijks 24.720.000 euro bruto op plaats twee. Enkel Cristiano Ronaldo doet beter met jaarlijks 31.560.000 euro bruto. Op plaats drie staat Manchester United doelman De Gea met 23.300.000 euro bruto gevolgd door ploeggenoten Jadon Sancho, 21.700.000 en Raphaël Varane, 21.133.000. Rode Duivel Romelu Lukaku valt net buiten de top vijf met jaarlijks 20.300.000 euro bruto.

Klassement top 5 Premier League (bruto per jaar):

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 31.560.000 euro

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 24.720.000 euro

3. De Gea (Manchester United) 23.300.000 euro

4. Jadon Sancho (Manchester United) 21.700.000 euro

5. Raphaël Varane (Manchester United) 21.133.000 euro

Bundesliga:

In Duitsland bestaat heel de top vijf uit spelers van Bayern München. Op één staat Robert Lewandowski met jaarlijks 23.000.000 euro bruto. Doelman Manuel Neuer, Leroy Sané, Thomas Müller en Joshua Kimmich vervolledigen de top vijf met elk 20.000.000 euro bruto.

Klassement top 5 Bundesliga (bruto per jaar):

1. Robert Lewandowski (Bayern München) 23.000.000 euro

2. Manuel Neuer (Bayern München) 20.000.000 euro

3. Leroy Sané (Bayern München) 20.000.000 euro

4. Thomas Müller (Bayern München) 20.000.000 euro

5. Joshua Kimmich (Bayern München) 20.000.000 euro

Serie A:

In de Serie A staat Paulo Dybala op kop met 13.510.000 euro bruto. Nieuwste winteraanwinst Vlahovic staat op twee met 12.950.000 euro gevolgd door Juventus doelman Szczesny 12.030.000 euro bruto. Bonucci eveneens 12.030.000 en Lautaro Martinez 11.100.000 euro bruto vervolledigen de top vijf in Italië.



Klassement top 5 Serie A (bruto per jaar):

1. Paulo Dybala (Juventus) 13.510.000 euro

2. Vlahovic (Juventus) 12.950.000 euro

3. Szczesny (Juventus) 12.030.000 euro

4. Bonucci (Juventus) 12.030.000 euro

5. Lautaro Martinez (Internazionale) 11.100.000 euro