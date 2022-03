Bestbetaalde voetballer heeft jaarlijkse brutoloon van net geen 50 mijoen euro, hoeveel strijken de Belgen op?

Het Spaanse Marca heeft een top 30 vrijgegeven van de bestbetaalde voetballers. Drie Belgen maken deel uit van de top 30.

Wie verdient het meest in Europa? In welke competitie valt het meest te verdienen? En hoe doen onze Belgen het in vergelijking met de rest?



Helemaal bovenaan het klassement prijkt Neymar van Paris Saint-Germain. Met 48.996.000 euro bruto verdient de Braziliaanse aanvaller het meeste in Europa. Ploeggenoot Lionel Messi volgt op twee met 40.500.000 euro bruto. Op drie staat verrassend genoeg Gareth Bale met 34.000.000 euro bruto. De Welshman speelde tot nu toe slechts vier wedstrijden in de Spaanse competitie. Cristiano Ronaldo van Manchester United, 31.560.000 euro bruto en Antoine Griezmann van Atletico Madrid, 30.000.000 euro bruto vervolledigen de top vijf.



Op plaats zes staat Eden Hazard van Real Madrid met 30.000.000 euro bruto, gevolgd door Kyllian Mbappé, 26.400.000 euro bruto en andere Belg Kevin De Bruyne, 24.720.000 euro bruto. Romelu Lukaku staat met zijn 20.300.000 brutoloon op plaats 16. De spits verdient bijvoorbeeld meer dan Manuel Neuer, Luka Modric en Paul Pogba.



De eerste speler uit de Duitse competitie is Robert Lewandowski met een 11de plaats. Jaarlijks verdient de Pool 23.000.000 euro bruto. Sergio Busquets, 23.000.000 euro is met zijn 12de plaats dan weer de eerste Barcelona speler in het klassement.

Volledige klassement top 30 Europa (bruto/jaar in euro):

1. Neymar (PSG) 48.996.000

2. Lionel Messi (PSG) 40.500.000

3. Gareth Bale (Real Madrid) 34.000.000

4. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 31.560.000

5. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 30.000.000

6. Eden Hazard (Real Madrid) 30.000.000

7. Kyllian Mbappé (PSG) 26.400.000

8. Kevin De Bruyne (Manchester City) 24.720.000

9. Karim Benzema (Real Madrid) 24.000.000

10. De Gea (Manchester United) 23.300.000

11. Robert Lewandowski (Bayern München) 23.000.000

12. Sergio Busquets (FC Barcelona) 23.000.000

13. Toni Kroos (Real Madrid) 22.000.000

14. Jadon Sancho (Manchester United) 21.700.000

15. Raphaël Varane (Manchester United) 21.133.000

16. Romelu Lukaku (Chelsea) 20.300.000

17. Manuel Neuer (Bayern München) 20.000.000

18. Leroy Sané (Bayern München) 20.000.000

19. Thomas Müller (Bayern München) 20.000.000

20. Joshua Kimmich (Bayern München) 20.000.000

21. Jordi Alba (FC Barcelona) 20.000.000

22. Jan Oblak (Atletico Madrid) 20.000.000

23. David Alaba (Real Madrid) 20.000.000

24. Luka Modric (Real Madrid) 20.000.000

25. Jack Grealish (Manchester City) 18.600.000

26. Raheem Sterling (Manchester City) 18.600.000

27. N'golo Kanté (Chelsea) 18.000.000

28. Paul Pogba (Manchester United) 18.000.000

29. Lucas Hernandez (Bayern München) 18.000.000

30. Leon Goretzka (Bayern München) 18.000.000