Karim Belhocine wil met KVK zich nog tonen in de laatste twee wedstrijden: "Er is in elke wedstrijd een doel"

KV Kortrijk heeft nog twee zware wedstrijden voor de boeg. Eerst KV Mechelen en nadien komt Anderlecht op bezoek. Beide ploegen zijn nog volop aan het meestrijden voor iets. Karim Belhocine weet dat de tegenstanders van KVK heel gemotiveerd zullen zijn.

Op de website van KV Kortrijk blikt Belhocine vooruit naar deze twee belangrijke wedstrijden. Belangrijker voor de tegenstanders, maar KVK wil zich tonen. “Het is zo dat de tegenstanders uiteraard heel gemotiveerd zullen zijn terwijl wij al een paar weken weten dat we geen play-offs kunnen halen en ook niet meer in degradatieproblemen kunnen komen,” beseft Karim Belhocine.

“Je kunt het ons niet kwalijk nemen dat we mede dankzij drie opeenvolgende overwinningen in december een gunstige positie hadden verworven. Daarna viel het enkele keren tegen en geraakten we buiten de strijd voor play-off 2. Het is de schuld van het competitieformat dat we in al maart zonder rechtstreeks doel moesten voetballen. Maar dat aanvaard ik niet als reden: er is in elke wedstrijd een doel. Elke speler speelt voor zijn persoonlijke doelstellingen: de jongeren moeten zich tonen in functie van het volgend seizoen, anderen omdat ze een transfer beogen of hun contract bij de club willen verlengen”, motiveert Belhocine zijn spelers.