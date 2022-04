John van den Brom vindt opvallende nieuwe uitdaging

John van den Brom was na zijn ontslag bij KRC Genk al even op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden.

John van den Brom gaat aan de slag in Saoedi-Arabië, bij Al-Taawon. Dat is een laagvlieger dit seizoen in de plaatselijke competitie.

De club uit de zandbak maakte het nieuws op donderdagavond zelf wereldkundig via zijn sociale mediakanalen.

تعرف على مدربنا الجديد "جون فان دين بروم" 🇳🇱🐺#Welcome_VandenBrom pic.twitter.com/8YYoQCCHsI — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) March 31, 2022

Van den Brom was na zijn ontslag bij KRC Genk op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft die dus nu gevonden.