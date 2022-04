Rode Duivels krijgen Canada, Kroatië en Marokko tegen zich, achtste finale tegen Spanje of Duitsland mogelijk

De Rode Duivels weten op vrijdagavond hun tegenstanders voor het WK in Qatar in november en december. U kon het hier LIVE en op de voet volgen. Dit is de loting!

De Rode Duivels zijn reekshoofd, maar kunnen toch nog een aantal interessante landen loten. De speeches, de voorstelling van supersterren allerhande? Het had héél wat voeten in de aarde en dus werd het een lange loting. Na meer dan een halfuur was er nog geen bal uit een trommel gekomen.

Bij de loting van pot 1 was het meteen duidelijk dat Roberto Martinez enigszins geluk had, want de Belgen werden in groep F uitgeloot en mogen dus eerder laat aan het WK beginnen - voor het eerst op woensdag 23 november.

Uiteindelijk kwamen Kroatië, Marokko en Canada uit de trommels.

Groep A:

Qatar

Nederland

Senegal

Ecuador

Groep B:

Engeland

USA

Iran

Wales / Schotland / Oekraïne

Groep C:

Argentinië

Mexico

Polen

Saoedi-Arabië

Groep D:

Frankrijk

Denemarken

Tunesië

VAE / Australië / Peru

Groep E:

Spanje

Duitsland

Japan

Nieuw-Zeeland / Costa Rica

Groep F:

België

Kroatië

Marokko

Canada

Groep G:

Brazilië

Zwitserland

Servië

Kameroen

Groep H:

Portugal

Uruguay

Zuid-Korea

Ghana

De Rode Duivels spelen hun eerste groepswedstrijd op 23 november tegen Canada, hun tweede groepswedstrijd tegen Marokko op 27 november en hun derde groepswedstrijd op 1 december tegen Kroatië.