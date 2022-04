Bondscoach Canada denkt te weten hoe hij Rode Duivels moet afstoppen: "Ik ga 7 man op hem zetten"

Voor de eerste keer sinds 1986 tekent Canada opnieuw present voor een WK. En dat meteen in de groep van de Rode Duivels.

Met Jonathan David, Buchanan, Davies... is Canada zeker geen te onderschatten opponent voor de Rode Duivels op het WK in Qatar. Canadees bondscoach John Herdman vindt het voor zijn land ook geen slechte loting.

"We wilden lastige matchen en die hebben we gekregen. Voor Canada is er geenenkele makkelijke wedstrijd op een WK", klinkt het in de Canadese krant La Presse.

"Elke ploeg kan op een bepaalde dag de andere kloppen. Maar België heeft echt enkele internationale toppers. Hoe hen af te stoppen? Ik denk dat ik 7 man op Kevin De Bruyne ga zetten", lacht de Engelsman.