Toby Alderweireld reageert op loting en geeft twee topfavorieten voor eindwinst op het WK: "Iedereen kan tegen iedereen winnen"

Met Toby Alderweireld hebben de Rode Duivels een speler die het al gewend is om in het warme klimaat te spelen in de woestijn. De verdediger speelt in Qatar en was niet ver toen de loting voor het WK plaatsvond.

Kroatië, Marokko en Canada zijn zeker geen te onderschatten tegenstanders, dat weet Toby Alderweireld ook. "Het zijn leuke opponenten waar we, buiten Kroatië, nog niet veel tegen gespeeld hebben. Het zal lastig worden maar op een WK zijn er geen makkelijke tegenstanders", klinkt het bij Gilles de Bilde voor HLN/VTM. Na de groepsfase komen de Rode Duivels zeer waarschijnlijk uit tegen Spanje of Duitsland maar daar wil Alderweireld nog niet over praten: "We moeten ons eerst zelf kwalificeren, in het verleden zijn er genoeg grote landen geweest die het niet gehaald hebben in de eerste ronde. Er is op dit WK geen groep des doods, wat wil zeggen dat iedereen wat van iedereen kan winnen", denkt hij. En tot slot nog zijn er voor Alderweireld twee landen favoriet om het WK in Qatar te winnnen: Frankrijk, de regerende wereldkampioen én winnaar van de Nations League. En dan ook nog Brazilië, de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst", besluit hij.